Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin konuştu.

Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz. Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.





Akar ayrıca S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ikinci bataryasının intikalinin eylül ortasında tamamlanacak.