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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 12:57

Son dakika: Bakan Akar: çekildi bilgisi var ama teyide muhtaç

Son dakika... , 'de 'nin sınırındaki bölgelerden çekildiği bilgisinin olduğunu ancak bu bilginin teyide muhtaç olduğunu belirtti.

, 'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin konuştu.

Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz. Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.

Akar ayrıca S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ikinci bataryasının intikalinin eylül ortasında tamamlanacak.

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