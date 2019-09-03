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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 21:17

Son dakika... Başkan Erdoğan: Şu anda nin sadece adı kaldı

Başkan , Çekya Cumhuriyeti Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Çekya'nın hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe karşın teşekkür etti. Başkan Erdoğan, " konusunda destek gelmedi, kendileri gündeme getiriyor ama hadi deyince kimseyi karşımızda göremiyoruz, şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı." dedi.

Başkan , Çek Cumhuriyeti Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden birisidir. Çekya'nın hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi ileriye götürme konusunda görüşmelerimiz oldu.

Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve 'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

Çekya Başbakanı Babis'in açıklamalarından öne çıkanlar:

ile ticaret hacmimizi daha da arttırabiliriz. ve savunma alanında büyük işbirliği potansiyeli var.

TÜRK FİRMALARINI GÖRMEK İSTERİZ"
Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük müteahhit firmaları olan inşaat firmaları olan ülkelerden biri. Bizim ülkemizde inşaat imkanları var, Türk firmalarını görmek isteriz. Kamyonların transit kotaları gibi engellerden de bahsettik.

"GÖÇMEN KONUSUNA EĞİLDİK"
konusuna eğildik. Sayın görüşleri beni çok etkiledi. konusunda özellikle. Ülkenizde 4 milyon göçmen var. Avrupa'nın da sorunları var. Burada sayın Cumhurbaşkanının görüşlerini gerçekten takdir ettim.

"GÜVENLİ BÖLGENİN SADECE ADI KALDI"
konusunda destek gelmedi, kendileri gündeme getiriyor ama hadi deyince kimseyi karşımızda göremiyoruz, şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı.

Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde

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