Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.09.2019 05:05
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 05:05

Son dakika: 'de 4.5 büyüklüğünde korkutan ! 4 Eylül son depremler

Son dakika haberine göre 'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise 'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi. İşte 4 Eylül son depremler....

Akdeniz'de korkutan deprem!

'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise 'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER (4 EYLÜL 2019)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! 4 Eylül AFAD son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri