Türkiye, Eymen cinayetiyle sarsıldı. İzmir Buca'da polis, Eymen'e (5) şiddet uygulandığı ihbarını aldı. Ancak çok geç kalındı. Anne Mine Durak (25) ve sevgilisi Serkan Elçetin (37), Eymen'i döverek öldürüp tandıra attığı ortaya çıktı. Caniler tutuklandı. Vahşetle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Eşini kaybeden Mine Durak, Eymen'den 1 yaş küçük olan kızını evlatlık verdi, Eymen'i de Eskişehir'deki halası Z.Ç.'ye bıraktı. 1.5 yıldır oğlunu görmeye gitmeyen Mine Durak, 23 Temmuz'da Eskişehir'e giderek, "Denize götüreceğim" diyerek oğlunu aldı. Z.Ç. ise 14 Ağustos'ta cep telefonuyla Durak'ı görüntülü aradı. Z.Ç. görüntülü konuştuğu sırada Eymen'in vücudundaki morlukları görünce, "Parkta düştü" yanıtını aldı. Durumdan şüphelenen ve Mine Durak'tan Eymen'in fotoğraflarını isteyen Z.Ç., fotoğraflar ulaştıktan sonra CİMER ve polisi aradı. Eymen'e şiddet uygulandığını anlattı. 4 gün sonra da Eymen, şiddet sonucu hayata gözlerini kapadı.
DNA TESTİ YAPILACAK
Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için çürümeye yüz tutan Eymen'in cenazesi, teşhis edilemedi. DNA testi yapılacağı öğrenildi.
ANNE VE SEVGİLİSİ BİRBİRİNİ SUÇLADI
Eymen'in dövülerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı. Mine Durak'ın, Eymen'e şiddet uyguladığını söyleyen Serkan Elçetin, emniyette susma hakkını kullandı. Mahkemedeki ifadesinde ise Eymen'in nefes borusuna soda kaçması sonucu öldüğünü iddia eden Erletin, "Annesi Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi. Her planı annesi yaptı" dedi. Mine Durak'ın ise oğlunu Serkan Elçetin'in öldürdüğünü iddia etti.
CEYHAN TORLAK
DNA TESTİ YAPILACAK
Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için çürümeye yüz tutan Eymen'in cenazesi, teşhis edilemedi. DNA testi yapılacağı öğrenildi.
ANNE VE SEVGİLİSİ BİRBİRİNİ SUÇLADI
Eymen'in dövülerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı. Mine Durak'ın, Eymen'e şiddet uyguladığını söyleyen Serkan Elçetin, emniyette susma hakkını kullandı. Mahkemedeki ifadesinde ise Eymen'in nefes borusuna soda kaçması sonucu öldüğünü iddia eden Erletin, "Annesi Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi. Her planı annesi yaptı" dedi. Mine Durak'ın ise oğlunu Serkan Elçetin'in öldürdüğünü iddia etti.
CEYHAN TORLAK
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