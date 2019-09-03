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'de korkunç : Annem beni yere fırlattı

Korkunç , 31 Ağustos Cumartesi günü 'de yaşandı. İzmir’de anne ve sevgilisi, yaramazlık yapan 5 yaşındaki Eymen’i döverek katletti. Zanlılar cezaevine gönderildi. Son sözü ise cinayetin habercisiydi: Annem beni yere fırlattı.

C'ana'var çift
Korkunç , 31 Ağustos Cumartesi günü 'de yaşandı. Emniyet güçleri, eşinden ayrılan Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakılmadığı ve şiddet uygulandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Polis, anneyi buldu ancak çocuğun izine rastlayamadı. Durak, cinayeti itiraf etti. Anne, oğlunun, erkek arkadaşı Serkan Elçetin tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Şüpheli ile kardeşi Erkan Elçetin gözaltına alındı. Durak, "Sevgilim, yaramazlık yaptığı için Eymen'e kızdı. Sonra dövmeye başladı. Öldüğünü fark ettik ve cesedi tandırın içine koyduk" dedi. Talihsiz çocuğa ait olduğu değerlendirilen elleri ayakları bağlanmış halde poşette ceset bulundu. Katiller tutuklanarak cenazevine gönderildi. Erkan Elçetin ise serbest bırakıldı.





Eymen'in apartman görevlisine "Annem beni kaldırıp yere attı" dediği belirtildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun işkence görüntüleri de ortaya çıktı.


CEYHAN TORLAK

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