Korkunç cinayet, 31 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de yaşandı. Emniyet güçleri, eşinden ayrılan Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakılmadığı ve şiddet uygulandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Polis, anneyi buldu ancak çocuğun izine rastlayamadı. Durak, cinayeti itiraf etti. Anne, oğlunun, erkek arkadaşı Serkan Elçetin tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Şüpheli ile kardeşi Erkan Elçetin gözaltına alındı. Durak, "Sevgilim, yaramazlık yaptığı için Eymen'e kızdı. Sonra dövmeye başladı. Öldüğünü fark ettik ve cesedi tandırın içine koyduk" dedi. Talihsiz çocuğa ait olduğu değerlendirilen elleri ayakları bağlanmış halde poşette ceset bulundu. Katiller tutuklanarak cenazevine gönderildi. Erkan Elçetin ise serbest bırakıldı.
Eymen'in apartman görevlisine "Annem beni kaldırıp yere attı" dediği belirtildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun işkence görüntüleri de ortaya çıktı.
CEYHAN TORLAK
Eymen'in apartman görevlisine "Annem beni kaldırıp yere attı" dediği belirtildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun işkence görüntüleri de ortaya çıktı.
CEYHAN TORLAK
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