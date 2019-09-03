Af yasası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aynı zamanda mahkum yakınları af yasası hakkındaki son gelişmelerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Birçok mahkum yakını af yasası ile ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Aynı zamanda af yasasının Meclis gündemine ne zaman geleceği de merak konusu. İşte af yasasına dair merak edilen detaylar...

YARGI REFORMU PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "Bütün Türkiye'nin metni" olduğunu belirtti. Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, hükümetimizin, devletimizin milletimize sözüdür, taahhüdüdür." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak.