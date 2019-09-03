Unutulmaz bu acı

2015'te Suriyeli Aylan (3), Bodrum'dan botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken boğularak hayata gözlerini kapadı. Cesedi Bodrum sahiline vuran bebek, mülteci dramının sembolü olarak hafızalara kazındı. Aylan'ın hayatı,adlı filmde anlatıldı. Aylan bebek, ölümünün dördüncü yılında anıldı. Fenerburnu'nda düzenlenen törene, "Aylan Baby" filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve filmin yapımcısı Bahattin Öztürk de katıldı.