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Ayder'de tartışma konusu olan salıncaklar kaldırıldı

Dünyanın en güzel yaylalarından Ayder’de görüntü kirliliğine neden olan yapılardan sonra, salıncaklar da yıkıldı. Yetkililer, 50’den fazla salıncağı söktü, attı...



Rize'nin ünlü turizm merkezi 'nda sayısı her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle büyük tartışma yaratmıştı. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca sahiplerine, Valiliği'nden kaldırılması için uyarı gönderildi. Ancak otel sahipleri bu uyarıyı dikkate almayınca, valilik harekete geçti. Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından dün kaldırılmaya başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanıma kapattı. Bölgeyi ziyarete gelen özellikle yabancı turistler, zincirlenerek kullanıma kapatılan salıncaklara binerek fotoğraf ve selfie çekti. 50'den fazla salıncak yıkılırken, bazı otel sahipleri buna itiraz etti. Ayder Yaylası'nı adeta katleden bu kişilere vatandaşlar da tepki gösterdi. Sosyal medyada da bu olay geniş yankı buldu:

UTANMADAN bir de salıncakların yıkılmasına itiraz ediyorlar.
GÜZELİM yaylaların her yerine hançeri saplamışlar. Bu ne para hırsıdır arkadaş.
GEÇEN hafta oradaydım. Birçok yapı da yıkılmış. Salıncakların da yıkılması doğru karar.
NİHAYET beklenen oldu. Yaylaları katletmek isteyenler artık herkez ayağını denk alsın.



28 AĞUSTOS



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