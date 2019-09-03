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'de koca dehşeti!

’de ‘merdivenden düştü’ denilerek hastaneye kaldırılan Saime Akkurt’un kocası tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadın, 25 gündür yaşam savaşı veriyor.

'Koca'man dehşet!
Koca dayağı komaya soktu. Olay 'de yaşandı. Saime Akkurt, eşi Medeni Akkurt'tan feci şekilde dayak yedi. Hastaneye "Merdivenden düşme" olarak bildirilen olayın darp olduğu ortaya çıktı. Görevliler, jandarmaya haber verdi. Ekipler, kocayı gözaltına aldı. Akkurt, serbest bırakıldı. Genç kadının kardeşi Abdurrahman Bakır, bu duruma tepki gösterdi. 25 gündür beyin travması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Akkurt'un durumu hala kritik.




Medeni Akkurt



Talihsiz kadın, yatalak hale geldi. Ailesi, bir an olsun yalnız bırakmıyor.


NEZİR GÜNEŞ

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