Ümraniye'deki istismar olayına çok sert tepki! Ayrı ayrı bildiri yayınladılar

İstanbul Ümraniye'deki bir Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarı skandalıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER ve KADEM bildiri yayımlayarak olaya sert tepki gösterdi.

OLAY

Ümraniye'de ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs sorumlusu Ö.I ve eğitmenler S. B ile T. B. çok sayıda öğrenciye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandılar.

Fıkıh-Der'de yaşanan istismar kurstan ayrılan 17 yaşındaki H.R.Ö. isimli çocuğun ocak ayında yaşadıklarını polise giderek anlatmasıyla ortaya çıktı.

H.R.Ö. ifadesinde Ö.I, S. B. ve T.B'nin kursta kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduklarını ayrıca şiddet uyguladıklarını belirtti.

H.R.Ö'nün verdiği ifadenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 öğrenci de polise giderek şikâyette bulundu. İddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

İddianamede 6 çocuğa yönelik 'Cinsel saldırı' suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ö. I.'nın 145 yıla kadar hapsi istendi. Kursta eğitici olan şüpheli Hacı S. B.'nin mağdur öğrenci H.R.Ö. ve Y.E.T.'ye yönelik olarak 'zincirleme cinsel saldırı' suçunu işlediği yönünde birden fazla mağdur beyanı bulunduğunun aktarıldığı iddianamede şüpheli için 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

H.R.Ö.'ye yönelik olarak 'Zincirleme nitelikte cinsel saldırı" suçunu işlediği iddia edilen T.B'nin ise 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Çıkarıldıkları ilk duruşmada iddiaları reddeden 3 şüpheli tutuklandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ŞİDDETLE LANETLİYORUM!

İğrenç olayın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum" dedi.





KADEM'DEN ÇOK SERT TEPKİ: ARTIK YETER!

Kadın ve Demokrasi Derneği, Ümraniye'de ruhsatsız bir kursta, 5 yıl önce öğrencilerin cinsel istismara uğradığı haberine ilişkin, "Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını bekliyoruz. 'Artık yeter!" açıklamasını yaptı.

ÖNDER: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamada da çocuk istismarı suçu işleyenlerin en ağır cezaya çarptırılması çağrısı yapıldı. "Dünyanın neresinde olursa olsun çocuklar masum, saf, temiz, korumasızdır ve insanlığa emanettir. Bu emaneti hepimiz el birliğiyle, güç birliğiyle korumalı; tüm insanlık ve gelecek nesiller adına çocuklarımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerinin kullanıldığı bildiride, ÖNDER'in hukuki sürecin takipçisi olacağı belirtildi.