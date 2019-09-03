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Alkollü sürücü 15 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

Alkollü sürücü kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Akılalmaz olay 29 Ağustos'ta 'da meydana geldi. İstanbul Avcılar’da alkollü genç, direksiyon başına geçti. Arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen kuzenini ezdi...

K'ezen'!
Alkollü sürücü kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Akılalmaz olay 29 Ağustos'ta 'da meydana geldi. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evlerine doğru yürümeye başladı. Aracıyla gelen kuzeni Levent Gül (22) genç kıza çarptı. Ağır yaralanan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Levent Gül'ün 81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden genç kız, toprağa verildi. Gül'ün ise "Taksirle ölüme sebep olma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.



Levent Gül


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