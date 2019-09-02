99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kasım 2019 er celbi sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklancağı belli oldu. 99/4 askerlik yerlerini merak eden yükümlüler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB 2019 Kasım celp yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tarih belli oldu. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 99/4 askerlik yerleri, yükümlüler tarafından merak ediliyor.

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

İşte MSB'nin Kasım 2019 celp duyurusu: