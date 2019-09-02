Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği mitingin ardından bir tweet paylaştı.



"BİZ ADAMIN NERELİ OLDUĞUNA DEĞİL, NEREDE DURDUĞUNA BAKARIZ"

"Konya'nın Cumhurbaşkanımıza da, tüm Türkiye'ye de mesajı açık ve netti" ifadelerini kullanan Altun, Konyalıların, hep bir ağızdan, "Biz adamın nereli olduğuna değil, nerede durduğuna bakarız" dediklerini yazdı.

Erdoğan dün Davutoğlu'nun memleketi de olan Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşmuştu.

Erdoğan temaslarında, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.