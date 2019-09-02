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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 11:32

paylaştı! lılardan Davutoğlu'na mesaj

'ın mitingi sonrasında bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Konyalıların yeni parti çalışmaları içinde olan Eski 'na yaptığı üstü kapalı göndermeyi yazdı.

Konyalılardan Davutoğlu'na mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ve Genel Başkanı 'ın 'da gerçekleştirdiği mitingin ardından bir tweet paylaştı.

"BİZ ADAMIN NERELİ OLDUĞUNA DEĞİL, NEREDE DURDUĞUNA BAKARIZ"
"Konya'nın Cumhurbaşkanımıza da, tüm Türkiye'ye de mesajı açık ve netti" ifadelerini kullanan Altun, Konyalıların, hep bir ağızdan, "Biz adamın nereli olduğuna değil, nerede durduğuna bakarız" dediklerini yazdı.

Erdoğan dün Davutoğlu'nun memleketi de olan Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşmuştu.

Erdoğan temaslarında, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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