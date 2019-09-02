

Başkan Erdoğan, Konya'da yeni parti arayışlarını değerlendirdi: AK Parti'ye karşı birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer, seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak şey değildir.

Erdoğan, AK Parti'de kongre ve değişim sürecinin başladığını da belirtti. "Önümüzdeki dönem işler tıkır tıkır yürüyecek" dedi.