Başkan Erdoğan, Konya'da yeni parti arayışlarını değerlendirdi: AK Parti'ye karşı birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer, seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak şey değildir.
Erdoğan, AK Parti'de kongre ve değişim sürecinin başladığını da belirtti. "Önümüzdeki dönem işler tıkır tıkır yürüyecek" dedi.
SEÇİMDEN ÖNCE TİYATRO OYNAMIŞLAR
Başkan Erdoğan, işçi atan CHP'li belediyelere sert çıktı: Bay Kemal 'Namus sözü kimseyi çıkarmayacağız' diyordun. Bunlarda sözün hükmü yok. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da açılış töreninde konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
KONYA'YA MÜJDE: Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bir müjde de çiftçilerimize. Nişasta bazlı şekerde bu yılın sonunda oranı yüzde 2.5'a kadar indiriyoruz. Pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.
CHP'YE TEPKİ: Seçim kampanyası döneminde CHP'liler vermedik söz bırakmadı. Bay Kemal 'Namus sözü' diyordu. İşleri güçleri yalan. İstanbul'u sel götürüyor, başkan ortada yok. Ankara'da çocuklar sokağa atılıyor, CHP'den ses yok. Sözün bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar.
DİYARBAKIR SORUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve 'Sizlerle beraberiz' diyorlar. Bölücü terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar.
MİLLETİN PARTİSİ: AK Parti milletin partisidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır.
HIRSLARININ KURBANI OLDULAR
Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar adeta bir beka meselesidir, hiçbirini tribünden izleyemeyiz.
Dicle'nin Fırat'ın doğusunda kuzularımızı çakallara yedirtmeyeceğiz.
AK Parti'nin değerlerinde siyaset fitne yarışı ve ikbal kapısı değildir.
18 yıllık yolculukta, nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı.
Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp gönlünü bizden ayırmışsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz.
ADLİ YIL MESAJI
Erdoğan, adli yılın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. "Adalet teşkilatımız 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur" dedi.
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