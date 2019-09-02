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  • 02.09.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 11:34

Yargıtay Başkanı : ’nin raporu değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı , 2019-2020 Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir." ifadelerini kullandı. Yargıtay Başkanı Cirit ayrıca, ''’nin raporu değersiz bir kağıt parçası.'' dedi.

AB’nin raporu değersiz bir kağıt parçası

raporunun değersiz bir kağıt parçası olduğunu belirten , "Türk yargısına algı sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit 'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır

açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir.

FETÖ soruşturmaları kapsamında eski yüksek yargı üyesi 178 kişi hakkında fezleke düzenlenmis, bunlardan 175'i hakkında dava açılmıştır."

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