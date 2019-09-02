Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine 34 FS 0228 plakalı kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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