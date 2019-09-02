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  • 02.09.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 10:46

Son dakika: 'da 46 düzensiz yakalandı

Son dakika haberine göre 'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz yakalandı. Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hepsi yakalandı! Yer: Tekirdağ...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine 34 FS 0228 plakalı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 düzensiz yakalandı.

Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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