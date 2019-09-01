Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulunDU.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Sizin hizmetkarınız olmaya sizin için eser üretmeye ev Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

Konya'da elde ettiğimiz başarıda MHP'li kardeşlerimizin de payı var.

Gündemimizde olan konular milletimizin sadece bugününe değil gelecek bir asrını damga vuracak mahiyettedir.

Suriye ve Doğu Akdeniz'deki hadiseler ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur.

Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terörist yuvalarını temizlemeye kararlıyız.

Suriye'de bu adımları atarken diğer komşumuz Irak'ta da Pençe harekatıyla da teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz. PKK'nın ülkemizdeki eylem kapasitesi azalıyor. Örgütten kaçanların sayısında çok büyük artış var. Güvenlik güçlerimiz kesintisiz operasyon halindeler. Silahlı ve silahsız, insansız hava araçlarımız teröristlere nefes aldırmıyor. Kalıcı başarı ancak terörün beslenme kaynaklarını kesmekle mümkündür.

"KİMSE SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYİ TERÖR BARONLARINA PEŞKEŞ ÇEKEMEZ."

Belediye başkanlığı terör örgütlerin piyonluk değildir. Kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez. Hiçbir devlet, belediye kadrolarının militanlarla doldurulmasına sessiz kalmaz.

Van, Mardin, Diyarbakır belediye başkanlıklarına yapılan vekil görevlendirmelerinin sebebi işte budur. Devlet milletin hakkını, hukukunu korumak, demokrasiye yönelik tehditleri bertaraf etmek için son derece meşru bir adım atmıştır.

"NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK"

Terör uzantılarından çok CHP'nin rahatsız olduklarını görüyoruz. Bize ve belediye başkan vekillerimize saldırıyorlar. Hem cumhuriyetle yaşıtız diyeceksiniz, hem de şehitlerimizin yakınlarını kapı dışarı edenlerin avukatlığını yapacaksınız. Hem demokrasi diyeceksiniz, hem de demokrasiye suikast düzenleyenlere arka çıkacaksınız. Çukur eylemlerinde askere, polise kurşun sıkanların Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirenlerle saf tutacaksınız. Bunun adı merhum Ahmet Kaya'nın ifadesiyle "nereden baksan tutarsızlık"tır. Vatandaşlarımızın CHP'lilerin hafızasına not ediyor.

Biz milli meselelerde dahi Rumların ağzıyla siyaset yapanlardan olmayız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Biz ilk kıblemiz Kudüs'ü, üstüne türküler yaktığımız Yemen'i kaderine terk edemeyiz. Biz Rumların ağzıyla siyaset yapanlardan olamayız. CHP'nin başındaki zat 'Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa, Katar var sadece Türkiye yok' diyor. Hale bak, gözü var görmüyor. Bizim orada Yavuzumuzu, Barbaros Hayrettin'i görmüyor.

SİYASET FİTN E YARIŞI DEĞİLDİR

AK Parti'nin değerlerinde siyaset fitne yarışı değildir, ikbal kapısı değildir.

18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı.

Bugün yol boyunca binlerce Konyalı kardeşimizin bizleri nasıl karşıladığını gördük. Bundan sonra da bu birliğimiz dayanışmamız gurura mahkum olmadan ilerleyecek.

Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Bizim için asıl olan Allah'ın rızası, milletin hayır duasıdır.

Kağıt üzeride üyemiz gözümüz gönlünü bizden ayırmışsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz.