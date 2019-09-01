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  • Son Güncelleme: 01.09.2019 20:08

Son dakika: 'de o bölgede yaşayanlara kritik uyarısı

Son dakika haberine göre, yeni tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yarın özellikle 'de gök gürültülü bekleniyor.

Meteoroloji o bölgede yaşayanları uyardı: Sel olabilir

'nin yayımladı rapora göre yarın 'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.

Artvin ve 'de çok kuvvetli olması beklenen ların, , su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Öte yandan, , Giresun, , , , , Ardahan, , ve 'da sağanak yağış bekleniyo

SALI GÜNÜ HAVA AÇACAK
Salı günü yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

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