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  • Son Güncelleme: 01.09.2019 19:55

Başkan Erdoğan Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

Başkan , İrfan Medeniyeti Araştırma ve ile 'ni ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu.

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