Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.09.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 20:19

Son dakika: Bozcaada açıklarında Türk gemisi su aldı!

Bozcaada açıklarında "" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "" römorkörü sevk edildi.

Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki "" isimli geminin kaptanı, telsizle Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

KURTARMA RÖMORKÖRÜ SEVK EDİLDİ
Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.

Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "" römorkörü sevk edildi.

Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Gemide 8 personelin bulunduğu bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bozcaada açıklarında Türk gemisi su aldı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri