Türkiye'nin terörle mücadelede gücüne güç katan ATAK T129 helikopterinin 51'incisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 51'inci ATAK T129 helikopterinin Kara Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.
İsmail Demir'in açıklaması şu şekilde;
"Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. T129'un motorunu yerlileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. "
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