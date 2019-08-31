PAEM alımı yapılacağına dair duyuru bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştı. 2019 PAEM 2 bin komiser yardımcısı alımı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..