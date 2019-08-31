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  • 31.08.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 18:17

2000 komiser yardımcısı alımı ne zaman? İşte başvuru şartları

2000 komiser yardımcısı alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bağlamda adaylar şuanda PAEM komiser alım başvuru şartlarını oldukça merak ediyorlar. PAEM alımına ilişkin duyuru bugün Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelmiş olan duyuruya göre kadın erkek komiser yardımcısı ve Polis özel harekat alımı yapılacak. PEM Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Peki PAEM 2000 komiser yardımcısı alımı ne zaman? PAEM komiser alım başvuru şartları koşullar nedir?

PAEM 2000 komiser yardımcısı alımı ne zaman? İşte başvuru şartları

PAEM alımı yapılacağına dair duyuru bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştı. 2019 PAEM 2 bin komiser yardımcısı alımı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

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