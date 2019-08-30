Başkan Erdoğan, Ankara'da Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 2018 Yılı Medya Oscarları ödül törenine katıldı. Erdoğan, "Biz sadece ekonomisi, savunması, ticareti, altyapısı, diplomasisi sağlam bir Türkiye istemiyoruz. Aynı zamanda demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz. Türkiye ne basın özgürlüğünde ne de milli güvenliğinden taviz verebilir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Ana muhalefet demokrasiyi korumak, milli iradeyi savunmak yerine FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti. MİT TIR'ları ihanetinde olduğu gibi kimi medya mensupları da bu dönemde örgütün ajanlığını yapmakta hiçbir beis görmedi. Terör örgütlerine tetikçilik yapan gazeteci kılıklı şahıslar da var.
Yılın en iyi reality haber programı- Müge Anlı ile Tatlı Sert-atv
Yılın en iyi spor programı-Transfer Raporu-aSpor- Aykut İnce
Yılın en iyi kuşak haber ödülü- Akşam Ajansı-Salih Nayman-aHaber
Yılın en iyi radyo yapımcısı-Hopdedik Ayhan-Turkuvaz Radyo-Ayhan Güngör
Yılın en iyi TV dizisi-Sen Anlat Karadeniz-atv- Osman Sınav
Yılın en iyi erkek oyuncusu-Turgay Tanülkü-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-atv
Mustafa Cambaz Özel Ödülü-Tarihin İçinden-Çetin Demirer, Saygın Terzi, Emrah Öncül-aHaber
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