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’ya 7 ödül

Başkan , Radyo ve 'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. 'ya ödül yağdı...

Başkan Erdoğan, 'da Radyo ve 'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Erdoğan, "Biz sadece ekonomisi, savunması, ticareti, altyapısı, diplomasisi sağlam bir istemiyoruz. Aynı zamanda demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz. Türkiye ne basın özgürlüğünde ne de milli güvenliğinden taviz verebilir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Ana muhalefet demokrasiyi korumak, milli iradeyi savunmak yerine 'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti. TIR'ları ihanetinde olduğu gibi kimi medya mensupları da bu dönemde örgütün ajanlığını yapmakta hiçbir beis görmedi. Terör örgütlerine tetikçilik yapan gazeteci kılıklı şahıslar da var.



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