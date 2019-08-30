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  • 30.08.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 10:45

Son dakika: sınırına tank ve sevkiyatı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere tank ve sevkiyatı yapıldı. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Tanklar sınıra ilerledi!

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya ilçesine ulaştı.

Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araçların sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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