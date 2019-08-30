Başkan Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Başkan Reep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında " Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesi Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünü kutluyorum. #30Ağustos'tan aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
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