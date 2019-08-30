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  • 30.08.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 11:28

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan: Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan, Cumhuriyeti'nin müjdesi 'in 97. yıl dönümünü kutluyorum. 'tan aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye’yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başkan Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı
Başkan Reep Tayyip Erdoğan, vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında " Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan, Cumhuriyeti'nin müjdesi 'in 97. yıl dönümünü kutluyorum. #30Ağustos'tan aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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