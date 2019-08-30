30 Ağustos bugün kargo, banka, noter, PTT açık mı, tatil mi? İşte noter PTT, kargo banka çalışma saatleri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Büyük Taarruz zaferinin 97. yıldönümü çoşkuyla anılacak. Zafer Bayramı da her yıl resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu gün resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 2 Eylül 2019 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacaklar. Bankalar, devlet kurumları ve birçok resmi daire Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle hizmet vermeyecek.