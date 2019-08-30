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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 10:21

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Bu yıl ülke genelinde coşku ile kutlanması beklenen 'ta Cuma gününe denk gelmesinden dolayı kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve lar , resmi tatil kapsamında çalışmayacak. 30 Ağustos'ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Peki 30 Ağustos'ta yeni bugün kargo, banka, noter, PTT , ? İşte noter PTT, kargo banka ...

Bugün kargo, banka, noter, PTT açık mı, tatil mi?

30 Ağustos bugün kargo, banka, noter, PTT açık mı, tatil mi? İşte noter PTT, kargo banka çalışma saatleri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Büyük Taarruz zaferinin 97. yıldönümü çoşkuyla anılacak. Zafer Bayramı da her yıl resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu gün resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 2 Eylül 2019 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacaklar. Bankalar, devlet kurumları ve birçok resmi daire Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle hizmet vermeyecek.

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