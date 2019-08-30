Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20.21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yerin 7,19 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Ege Denizi'nde saat 18.38'de aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.30 20:25:38 37.5713 26.9083 11.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 20:21:04 37.5385 26.7725 13.8 -.- 4.5 4.6 EGE DENIZI

2019.08.30 20:09:18 38.0452 26.9402 4.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.30 19:23:54 37.5530 26.8068 9.1 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI

2019.08.30 19:20:27 37.5102 26.8525 5.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 19:16:46 37.6053 26.8328 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 18:57:33 37.5707 26.8482 11.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 18:55:56 37.6363 26.8497 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 18:47:36 37.5122 26.5767 12.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.08.30 18:43:44 37.6115 26.8133 20.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 18:38:13 37.5192 26.7658 11.6 -.- 4.5 4.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.08.30 18:32:26 38.5085 27.7467 9.6 -.- 2.1 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA)

2019.08.30 17:58:02 37.9758 41.2208 7.1 -.- 2.3 -.- DOGANKAVAK-BESIRI (BATMAN)

2019.08.30 16:57:52 39.5433 38.6517 11.5 -.- 2.6 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN)

2019.08.30 12:24:29 40.2217 25.6313 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2019.08.30 11:51:28 40.1045 41.4602 7.0 -.- 2.7 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM)

2019.08.30 05:38:50 36.9240 27.1203 7.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.08.30 03:20:43 40.1702 31.7468 8.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2019.08.30 01:15:06 36.2915 35.4817 11.7 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ