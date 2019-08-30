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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 10:08

Bakan Albayrak'tan paylaşımı

Bakan Albayrak: Bağımsızlığını hiçbir şeye değişmeyen Türk milleti, ile birlikte Anadolu’nun ebedi yurdu olduğunu bir kez daha tarihe nakşetti. Başta olmak üzere ’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Bakan Albayrak'tan Zafer Bayramı paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı , 30 Ağustos sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Bağımsızlığını hiçbir şeye değişmeyen Türk milleti, Büyük Taarruz ile birlikte Anadolu'nun ebedi yurdu olduğunu bir kez daha tarihe nakşetti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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