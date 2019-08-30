Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Bağımsızlığını hiçbir şeye değişmeyen Türk milleti, Büyük Taarruz ile birlikte Anadolu'nun ebedi yurdu olduğunu bir kez daha tarihe nakşetti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak'tan Zafer Bayramı paylaşımı
Bakan Albayrak: Bağımsızlığını hiçbir şeye değişmeyen Türk milleti, Büyük Taarruz ile birlikte Anadolu’nun ebedi yurdu olduğunu bir kez daha tarihe nakşetti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum.
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