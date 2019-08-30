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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 13:56

'ndan çalışmaları hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre 'deki çalışmaları kapsamında, Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi." denildi.

Güvenli Bölge çalışmaları hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... 'deki çalışmaları kapsamında, Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi." denildi.

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