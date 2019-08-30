Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'deki Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında, Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi." denildi.