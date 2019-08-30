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  • 30.08.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 11:51

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir. , İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi. petrol tankeri 'ye değil 'a gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, 'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğininin de altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, 'nın rejim güçlerinin gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konularda biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve 'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın 'a doğru gittiğini açıkladı.

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