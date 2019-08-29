İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında astsubay Osman D.'yi, 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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