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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 09:08

Son dakika: 'da gözaltına alınan şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi... 'da / soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında astsubay Osman D.'yi, 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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