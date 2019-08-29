Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.

TUNCELİ'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.