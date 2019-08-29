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  • Son Güncelleme: 30.08.2019 00:31

Son dakika: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist, muhtarın katili çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "" kod adlı 'lı terörist 'nın, 3 yıl önce 'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Muhtarın kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Ağustos 2019'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "" kod adlı olduğu aktarılan açıklamada, Dağlı'nın 'in Hizan ilçesinde 'lı teröristlerce kaçırıldıktan yaklaşık 50 gün sonra ölü bulunan 'in katil zanlısı olduğu bildirildi.

26 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce saat 20.00 sıralarında evinden kaçırılan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in cesedi, 8 Kasım 2016'da saat 22.00 sıralarında Hizan-Bahçesaray kara yolunun 800 metre kuzeyindeki Akşar köyü yolu yakınlarında bulunmuştu.

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