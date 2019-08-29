Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.08.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 21:43

Son dakika: 'da kan donduran olay! Eşini 46 bıçak darbesiyle öldürmüş

'nın Karatay ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Bekir Erkol (40) hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame düzenlendiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Konya'da kan donduran olay! Eşini 46 bıçak darbesiyle öldürmüş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri