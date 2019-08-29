Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Bekir Erkol (40) hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame düzenlendiği belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Bekir Erkol (40) hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame düzenlendiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.