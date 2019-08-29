Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.08.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 21:21

Başkan 'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan yla ilgili mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan bu büyük zafer tarihten silinmek istenen Türk Milletinin yeniden şahlanışının adıdır" ifadelerine yer vererek "Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan yla ilgili mesaj yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Detaylar Geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri