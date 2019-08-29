Başkan Erdoğan "Akif" belgeseli için şiir okudu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 31 Ağustos'ta Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde yapılacak olan "Akif" belgeseli galası ile ilgili bilgi verdi. Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı "Akif" belgeselinin tarihe ışık tutan bir eser olduğunu belirten Turan, "Mehmet Akif Belgeseli, İstiklal Şairimize olan vefamızın ve Çanakkale'mizin sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılmasının bir yansımasıdır" dedi.

"Akif" belgeselinin bir milletin var olma mücadelesini anlattığını ifade eden Turan şunları söyledi: Mehmet Akif Belgeseli, İstiklal Şairimize olan vefamızın ve Çanakkale'mizin sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılmasının bir yansımasıdır. Daha önce Mehmet Akif'in, pek de bilinmeyen, nüfus kayıtlarına göre doğduğu Bayramiç'te bulunan; fakat ne yazık ki harabe konumdaki evi restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

TARİHE DÜŞÜLEN ÖNEMLİ BİR NOT

Bu belgesel filmi, tarihe düşülen önemli bir not olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üstad Akif'in 'Sessiz Yaşadım' şiirini belgesele özel olarak okuması ayrı bir heyecan kattı. Prof. Dr. Necat Birinci, Prof. Dr. Uğur Derman, Mehmet Rüyhan Soy, Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız ve Muharrem Coşkun gibi kıymetli akademisyen, tarihçi, gazeteci ve yazarlar Akif'in Çanakkale anılarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Belgeselin, Mehmet Akif'in çocukluğunun geçtiği bu toprakları görmek isteyenler için bir davet niteliği taşıdığını düşünüyorum.