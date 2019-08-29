Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2019-2020 öğretim dönemi için 30 Haziran 2019 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları ileri bir tarihte alınacak. İşte KYK yurt (yurtkur) başvuru sonucu sorgulama sayfası ve detaylar
KYK yurt (yurtkur) başvuru sonucu sorgulama! KYK yurt kayıt belgeleri ve evrakları kyk.gov.tr adresinde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek. Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler. Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.
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