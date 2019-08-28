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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 20:31

Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede başta olmak üzere ve 'daki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede başta olmak üzere ve 'daki gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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