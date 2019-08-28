Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede başta İdlib olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.