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  • 28.08.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 21:57

Orman ının çıktığı anlar kamerada! şüpheye

'in Bayraklı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden ın başlangıç anında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişi şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangın1 hektar alan tahrip oldu.

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