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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 21:53

Son dakika: 'ta operasyon! Evden cephanelik çıktı

Jandarma tarafından 'ta bir eve düzenlenen operasyonda adeta cephanelik çıktı. 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi.

Sivas'ta operasyon! Evden cephanelik çıktı

'ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen ev adeta cephanelik çıktı. Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor..

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