Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler gerçekleştirildi. Peki, 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
28 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 7, 9, 16, 28, 35, 47
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