Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.08.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 21:56

MPİ 28 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto 28 Ağustos çekiliş sonuçları...

Bayilerden oynayan vatandaşlar Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Peki, Sayısal Loto’da haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

MPİ Sayısal Loto 28 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı!

Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler gerçekleştirildi. Peki, 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

28 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7, 9, 16, 28, 35, 47

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMPİ Sayısal Loto 28 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto 28 Ağustos çekiliş sonuçları...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri