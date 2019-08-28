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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 21:50

28 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Topu çekiliş sonuçları...

bayilerinden oynayan vatandaşlar heyecanla Topu çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Noter huzurunda çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te açıklandı. Peki, 28 Ağustos tarihinde ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 28 Ağustos ...

28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Bayilerde Şans Topu oynayan vatandaşlar 28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Her hafta çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu oynayan pek çok kişi 28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 28 Ağustos Şans Topu sonuçları...

28 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1- 15 - 24 - 32 - 33 ve 4

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