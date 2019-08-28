Bayilerde Şans Topu oynayan vatandaşlar 28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Her hafta çarşamba akşamı saat 21.15'te çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu oynayan pek çok kişi 28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 28 Ağustos Şans Topu sonuçları...
28 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 1- 15 - 24 - 32 - 33 ve 4
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