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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 09:50

Ormanları ateşe veren 'dan bir küstah tehdit daha: Peşinen söylüyoruz...

Terör örgütü Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman larını üstlendi. Bununla kalmadı, tehditlerini sürdürdü. 27 ormanlık alanı yaktığını itiraf eden teröristler, yeşil katliamına devam edecekleri söyledi.

Ormanları ateşe veren PKK'dan bir küstah tehdit daha!

, başta olmak üzere birçok ın arkasından terör örgütü uzantıları çıktı.

Terör örgütü PKK, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarını üstlendi. Ormanlara ateşe veren teröristler, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 ormanlık alanı tek tek sıralayarak, hepsinin kendilerinin yaktığını açıkladı. Yeni Şafak'ın haberine göre teröristler bundan sonra da ormanları ateşe verecekleri tehdidinde bulundu.

'PEŞİNEN SÖYLÜYORUZ'
Ormanları yaktıklarını açık açık ilan eden PKK uzantısı teröristler, açıklamalarında, "Türkiye'de yüzlerce hektarlık ormanı kül edeceğimizi peşinen söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek tehditlerini sürdürdü.

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