İzmir, Muğla başta olmak üzere birçok yangının arkasından terör örgütü PKK uzantıları çıktı.

Terör örgütü PKK, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarını üstlendi. Ormanlara ateşe veren teröristler, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 ormanlık alanı tek tek sıralayarak, hepsinin kendilerinin yaktığını açıkladı. Yeni Şafak'ın haberine göre teröristler bundan sonra da ormanları ateşe verecekleri tehdidinde bulundu.

'PEŞİNEN SÖYLÜYORUZ'

Ormanları yaktıklarını açık açık ilan eden PKK uzantısı teröristler, açıklamalarında, "Türkiye'de yüzlerce hektarlık ormanı kül edeceğimizi peşinen söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek tehditlerini sürdürdü.