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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 14:21

Son dakika: Bakanlık açıkladı: deki kod adlı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle 'de yer alan sözde (Sason) alan sorumlusu kod adlı 'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de bulunan "" kod adlı olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019'da Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu kaydedildi.


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