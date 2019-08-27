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  • 27.08.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 14:39

Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! Türk ve 'li askerler...

Akçakale ilçesinde iki gündür devriye görevine ara veren ler sabah saatlerinde yeniden gelerek, ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı.

Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! Türk ve ABD'li askerler...

'nin sıfır noktasındaki 'nın Akçakale ilçesinde ve 'li yetkililer arasında sınırda yapılacak faaliyetlerle ilgili mutabakata varılmasının ardından sınır hattında devriyeuçuşları başladı. Amerikan ordusuna ait iki 24 Ağustos cumartesi günü sınır hattında Türk ve Amerikan askerleriyle birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi. Gün boyu süren uçuşlara iki gün ara verildikten sonra bugün sabah saatlerinde ilçe semaları yeniden hareketlendi.

Yine Amerikan ordusuna ait olduğu belirlenen iki askeri helikopter ilçe semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına indi. Helikopterlerden inen askeri heyet ise sivil bir minibüsle komutanlıktan ayrılarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi olarak kullanılan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.

İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise gün içerisinde yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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