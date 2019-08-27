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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 11:12

AK Partili Sarıeroğlu'nun acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'nun babası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şadi Sarıeroğlu memleketi 'da toprağa verilecek.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'nun babası (70) 'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi 'da cenaze töreni düzenlenecek.

Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

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