AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ziyarette baba Ahmet ve anne Fadime Bulut'a başsağlığı dileğinde bulundu. Baba Ahmet Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Olay olduktan sonra arayarak beni tehdit ediyor. Bunları polise de söyledim. 'Senin soyunu kurutacağım' falan diye tehdit ediyor. Aradığı numarayı da verdim emniyete. Bu suçlara idam gelmediği sürece bu olayların durması mümkün değil. Bunlar 3-5 yıl yatacak sonra yine al başına belayı." dedi. Peki Emine Bulut'un cenazesi ne oldu? Emine Bulut defnedildi mi?