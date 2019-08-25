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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 20:26

cinayeti...  Şiddet gören kadınlar tek tuşla 'e ulaşabilir... KADES nasıl indirilir? KADES nasıl kullanılır? KADES nedir?

Vahşice katledilen 'un ardından , uygulamasını sosyal medya hesabından hatırlattı. Cep telefonuna indirilen uygulamayla şiddet ve tacize uğrayan kadın tek tuşla emniyete sinyal gönderiyor. Polis de hemen olay yerine ulaşıyor. Peki KADES nasıl indirilir, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü olayları bir nebze de olsa engelleyebilmek adına KADES isimli uygulamasını hizmete açtı.

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