Emniyet Genel Müdürlüğü, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü olayları bir nebze de olsa engelleyebilmek adına KADES isimli uygulamasını hizmete açtı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü olayları bir nebze de olsa engelleyebilmek adına KADES isimli uygulamasını hizmete açtı.
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