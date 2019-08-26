Başkan Erdoğan: Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz Başkan Erdoğan, terörle mücadele değindi: Hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. İnlerine girdik, giriyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz

BAŞKAN , dün Trabzon'daydı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı:



KARARLILIĞIMIZ VAR: Hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. İnlerine girdik, giriyoruz. Dağ, tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar sürdüreceğiz.



GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEYİZ: ('Meclis'te terörist istemiyoruz' sloganları üzerine) İşte buyurun,



TEMASIMIZ OLMAZ: Ama CHP çıkıyor 'Bu demokrasiye aykırıdır' diyor. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla



VAHŞET, ADİLİK: İdam kararını ben



TURİZM MESAJI

Başkan Erdoğan, Trabzon'da bir otel açılışını gerçekleştirdi. Turizm mesajı verdi: "Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye? Zaten







HACİRE AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır'da "







Başkan Erdoğan, dün Hacire anne ile telefonla görüşerek "Bu tür analara ihtiyacımız var" diye konuştu.



HASAN AY

Recep Tayyip Erdoğan , dün Trabzon'daydı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı:Hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. İnlerine girdik, giriyoruz. Dağ, tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar sürdüreceğiz.('Meclis'te terörist istemiyoruz' sloganları üzerine) İşte buyurun, Diyarbakır , Mardin, Van, buradaki belediye başkanlarını idari bir kararla görevden aldık.Ama CHP çıkıyor 'Bu demokrasiye aykırıdır' diyor. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara 'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama bizim terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz.İdam kararını ben Cumhurbaşkanı olarak tek başına verme yetkim yok. Parlamentodan çıkıp geldiğinde onaylayacağımı söyledim zaten. Hele hele son Emine Bulut Hanımefendi ile ilgili olaya yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşettir, alçaklıktır, adiliktirl.Başkan Erdoğan, Trabzon'da bir otel açılışını gerçekleştirdi. Turizm mesajı verdi: "Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye? Zaten Doğu Karadeniz şu anda turist kaynıyor."'da " HDP oğlumu dağı kaçırdı" diyen Hacire Akar, HDP binasının önünde verdiği mücadele sayesinde oğlunu terörün pençesinden kurtardı.Başkan Erdoğan, dün Hacire anne ile telefonla görüşerek "Bu tür analara ihtiyacımız var" diye konuştu.

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