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  • Son Güncelleme: 26.08.2019 01:54

Son dakika: 'de aile ı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup etti! Dehşet anı kamerada

Son dakika haberine göre, ’de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da etti. Öte yandan, olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor.

Namık Kemal Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen şizofren hastası Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartışmaya başladı. Cinnet getirdiği iddia edilen Emre Yaşar Hayal, evde bulunan silahı alarak ilk olarak babasını vurdu.

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